Volikogu tunnustab teenetemärgiga 14 tublit pärnakat

Teenetemärgi nr 145 pälvib Valter Parve kauaaegse pühendumise eest sotsiaalvaldkonna arendamisele ja eestvedamisele. Parve on töötanud õpetaja ja kasvatajana, teinud korraldustöös Eesti õpilasmalevas, juhtinud õppeasutusi, olnud Pärnu linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja Tartu ülikooli Pärnu kolledži lektor. Ta on kirjutanud Eesti väljaannetele üle 100 artikli peamiselt sotsiaalabi, vabatahtliku töö, linnavalitsemise ja osalusdemokraatia teemal, osalenud mitmes sotsiaalabiuurimuses või neid juhtinud. Peale selle osaleb Parve Raeküla seltsi ja on ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumi liige ja tegev mitmes sotsiaalse programmi töös.

Valter Parve on kirjutanud üle 100 artikli sotsiaalabi, vabatahtliku töö, linnavalitsemise ja osalusdemokraatia teemal. FOTO: Urmas Luik

Teenetemärgi nr 146 saab Raio Piiroja teenete eest sportlase ja liikumisharrastuse edendajana. Piiroja 114 mängu ja kaheksa väravat Eesti koondise eest tegid temast koduse jalgpalliajaloo ühe suurematest nimedest. Sportlaskarjääri lõpetanud, panustab ta spordis vabatahtlikuna, räägib kaasa elukeskkonna parandamisel ja on Pärnu jalgpalliklubi president, mõjutades juhatuse liikmena noortejalgpalli arengut.

Sportlaskarjääri lõpetanud, panustab Raio Piiroja vabatahtlikuna, räägib kaasa elukeskkonna parandamisel ja on PJK president. FOTO: Mailiis Ollino/

Teenetemärk nr 147 antakse Kaarel Puusepale interventsionaalkardioloogia arendamise eest Pärnu haiglas. Kardioloog Puusepp omandas interventsionaalkardioloogia pädevustunnistuse, mis annab talle õiguse iseseisvalt südame veresooni sondeerida. Ta on ainus südamearst Eestis, kes paigaldab nii südamestimulaatoreid kui sondeerib südame veresooni. Suuremates haiglates sama tööd tegevad kardioloogid on üldjuhul kitsamalt spetsialiseerunud. Puusepp on Eesti mastaabis ainulaadne kardioloog, kes katab oma oskustega peaaegu kogu nüüdisaegse kardioloogia valdkonnad.

Teenetemärgiga nr 148 tunnustatakse Herkki Ruubelit pühendumise eest toidukultuuri arendamisele ja propageerimisele. Ruubel on restoranimaastikul tegutsenud 16 aastat, millest kuus viimast töötanud peakokana. Tal on ette näidata muljet avaldav CV: ta on töötanud Londonis Gordon Ramsayle kuuluvas restoranis ja Kopenhaagenis restoranis Noma, mida on korduvalt valitud maailma parimaks. Jõudnud tagasi Eestisse, andis Ruubel uue hingamise Pärnus nii Raimondi kui Rannahotelli restoranile. Andekas mees on praegu peakokana ametis Ammende villas ja annab oma teadmisi edasi Pärnumaa kutsehariduskeskuse kokaõpilastele.

Herkki Ruubel andis uue hingamise Raimondi ja Rannahotelli restoranile. FOTO: Mailiis Ollino

Teenetemärgi nr 149 pälvis Ela Tomson Pärnu kultuurielu pikaaegse rikastamise ja juhtimise eest. Tomson on kirjutanud filmistsenaariume ja olnud paljude Eesti televisiooni saatesarjade toimetaja. Ta on olnud Pärnu Raadio peatoimetaja, riigikogu liige ja töötanud Pärnu linnavalitsuses eri ametikohtadel. Tomson oli 2010. aastal Pärnu rahvusvaheliste hansapäevade peakorraldaja, tema eestvedamisel tähistati Pärnus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Töise tegevuse kõrval on aktiivne naine Pärnu Lions Clubi naisteklubi Koidulad liige, kus ta panustab heategevusse.

Ela Tomson pälvib tunnustuse Pärnu kultuurielu pikaaegse rikastamise ja juhtimise eest. FOTO: Mailiis Ollino