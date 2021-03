Otse ⟩ Lääneranna vallavolikogu umbusaldab vallavanemat

Pärnu Postimees vahendab volikogu istungi videoülekannet.

Eelmisel neljapäeval volikogu istungil esitatud umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud opositsiooni valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud volinikud, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindajad ja neli liiget koalitsioonist ehk Peksari enda Lääneranna valimisliidust. 21-liikmelises volikogus on avaldusele käe alla pannud seega üle poole rahvaesindajaist.

Umbusaldusavalduse ettekandja Meelis Malga (EKRE) sõnutsi peitub umbusaldusavalduse põhjus kriitikas täitevvõimu suhtes, näiteks finants- ja hankemenetluste teemal. Ta tõi esile vallaeelarve miinuse ja laenuvõtmise.

Umbusalduse juured ulatuvad juba möödunud aasta võimuvahetusse, kui Peksari asemel valis sama seltskond volikogu esimeheks Rait Maruste. Malga sõnade kohaselt oli see esimene märk, et midagi on vallavalitsemises valesti, ja loodeti muutust. “Kahe kuu jooksul ei õigustanud see otsus ennast valla täitevvõimu kontekstis,” põhjendas Malk.

Umbusaldajad leidsid, et Peksar pidanuks end selle ajaga rohkem kehtestama või pisut kõvemat häält tegema.

Peksar rääkis nädal tagasi Pärnu Postimehele, et umbusaldusavaldus tuli talle üllatusena, kuna eelinfo selle kohta polnud temani jõudnud. Samal ajal märkis ta, et volikogu esimehe valimistel nähtud uue koalitsiooni moodustumine andis mingil määral ettekujutuse umbusaldusest.

Lääneranna vallavanem Arno Peksar seisab silmitsi umbusaldushääletusega. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees/

Nimelt läks volikogu esimehe valimistel mullu detsembris senisel koalitsioonil esimest korda hääletusel neli häält kaduma. Pärast Maruste valimist volikogu esimeheks kutsus Peksar kokku kiirkoosoleku, et arutada juhtunut. Peksari sõnutsi kinnitati toona talle, et sooviti ainult panna ametisse teine volikogu esimees, kuid probleem pole vallavanema isikus.

Peksar usaldaski enda ütlust mööda koalitsioonikaaslasi. Nüüd tõdes ta, et nad on tema usalduse kaotanud. “Kui mulle poleks selgelt öeldud, et “minus pole probleemi ja toimeta edasi”, siis ma poleks lasknud vallavalitsuse koosseisu kinnitada ja see protsess oleks ära jäänud,” rääkis Peksar.

Peksari silmis on avaldusse kirja pandu laim ja neid süüdistusi ei saa ta tõsiselt võtta. “Ma oleks ikka õige võimekas, kui ma kolme kuu jooksul jõuaksin teha seda, mida seal väidetakse. Praeguse vallavalitsusega suutsin tagada tulemuse, et eile kinnitati eelarve, mida võib lugeda tasakaalu viiduks,” selgitas Peksar.