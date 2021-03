Volikogu istungile oli kogunenud 21 volinikust 12. Ülejäänud teatasid, et ei saa koosolekul osaleda. Lääneranna volikogu töökorras on kirjas, et kui ilmumata jätmisest on ette teatanud vähemalt kolmandik volikogu liikmetest, tuleb selle esimehel määrata uus istungi aeg.