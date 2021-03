Vägev: Vaprus avas ekstreemsetes oludes meistriliiga punktiarve!

Kui mängu alguses oli plats roheline ja ilm ilus, muutus see 45 minuti järel täielikult: kui Trans 1:0 eduseisus pausile läks, puhus staadionil marutuul ja väljakut kattis valge lumevaip.

Teisel poolajal lumetorm jätkus ja seetõttu jättis mängukvaliteet kohati soovida: küll olid mängijad siruli, küll lennutas tuul palli sihtmärgist mööda. Ekstreemsed olud tundusid Vapratele Karudele sobivat – on nad ju kodulinnas nirudes oludes treenimisega harjunud – ja pärnakad mängisid vastasega kui võrdne võrdsega.

Kui Pärnu sai viigiväravast indu juurde ja tekitas korduvalt vastaste värava all segadust, siis narvakate mäng oli täiesti liimist lahti. Viimastel minutitel noolis Vaprus juba kolme võidupunkti ja Narva keskendus kaitsetööle. Lõpuvile kõlades olid meie pallurite näod hoolimata väsimusest naerul.

“Päris hull ilm, eks see paras pusimine oli,” nentis mängu järel Narva väravavaht Aland, kes tunnistas, et viigipunktiga ei saa rahule jääda. “See viik on pigem kaotatud kaks punkti.”