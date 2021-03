Graafik ⟩ Enim nakatunuid lisandus Pärnu linna

Pärnu haigla koroonapatsientidest on vaid 13 Pärnumaa inimesed ehk suurem osa patsiente on toodud siia mujalt, peamiselt Põhja regioonist.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 591, mis endiselt on üks riigi madalamaid. Suurim on see näitaja Harjumaal (2125), järgneb Lääne-Virumaa (1940), kõige madalam on nakatumus aga Valga- (472) ja Põlvamaal (353).