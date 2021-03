Graafik ⟩ Nakatumine tegi nädalaga märgatava tõusu

Pärnu haigla koroonapatsientidest on vaid 13 Pärnumaa inimesed ehk suurem osa patsiente on toodud siia mujalt, peamiselt Põhja regioonist.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam tõdes, et Pärnumaal on siiski näha nakatumise tõusu ja see on päris märgatav. “Kui eelmisel esmaspäeval oli meil viimase kümne päeva jooksul registreeritud 289 nakatumisjuhtu, see täna oli see arv 372,” märkis Juhkam.