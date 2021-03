Graafik ⟩ Terviseameti jälgimisel on kolme nakkuskolde kõrval ligi 900 pärnumaalast

Terviseamet jälgib Pärnumaal 898 inimest, kellest 350 on viimase kümne päevaga lisandunud viiruskandjad ja 548 nendega kokku puutunud.

Koldeid on siin mail kolm: kaks ettevõtet, kus nakatunuid kuus ja kaheksa, ning lasteasutus seitsme viiruskandjaga.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi ootab ametit täna-homme ees laustestimine ühes Pärnu ettevõtteist, kus test tuleb teha 67 töötajal.

Pärnumaa seisu peab terviseametnik heaks, ent nentis, et viimase aja trend näitab taas tõusujoont. “Püsivat langustrendi ei ole tekkinud,” viitas Juhkam asjaolule, et märtsi alguses oli maakonna nakatumus alla 500, ent vaikselt kerkib. “Loodame, et kõrgemaks ei lähe.”

Valitsuse kehtestatud piirangud on Juhkami hinnangul Pärnumaal aidanud. “Koldeid on vähe alles. Hooldekodudes pole viimasel ajal üldse nakatumisi olnud,” kiitis ta.

Juhkam tõstis esile, et siiski leidub ettevõtteid, mis püüavad trikitada ja valitsuse piirangutest kõrvale hiilida. Näiteks tegelevad terviseameti inspektorid mitme juhtumiga Saaremaal, kus spaad üritasid skeemitades uksed avatud hoida.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam loodab, et Pärnumaa nakatumus hakkab kuu lõpus langema. FOTO: Urmas Luik

Pärnu linna lisandus kuraditosin nakatunut, kellest kolm elab osavaldades. Tori valla elanike hulka tuli juurde kolm viiruskandjat. Põhja-Pärnumaa elanikest sai positiivse testivastuse kaks ja Läänerannas üks.

Pärnu haiglas on 39 koroonapatsienti, neist 24 on toodud Harjumaalt, kuna Põhja-Eesti haiglates napib kohti. Neli haiget on intensiivravil – kokku on Pärnu haiglas COVID-19-haigetele kuus intensiivravi voodikohta. Üks intensiivravil olnud patsientidest, 81aastane mees, suri eile. Kolm inimest on juhitaval hingamisel.

Koroonahaigeid lisandus neli ja koju sai kaks inimest. Nakkusosakonnast tavaosakonda läks üks patsient.

Kohalikest omavalitsustest on nakatumise esirinnas taas Lääneranna vald (839). Võrdlemisi hästi on viiruse levikuga seis Saarde vallas, kus näit kogu riigi omavalitsuste kohta pea väikseim (266), vaid Otepää vallas on see pisut madalam (250).

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal väiksem kui üleaedsetel: 578. Naabermaakondades on näidud järgmised: Läänemaal 1311, Saaremaal 1227, Viljandimaal 916 ja Järvamaal 829. Kõrgeim on nakatumisnäit Harjumaal (2114).

Eile sai esimese vaktsiinidoosi 59 ja teise doosi 28 pärnumaalast. Kokku on esmavaktsiini saanud 11 600 elanikku (13,5 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 4434 ehk 5,1 protsenti elanikest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7265 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1553 ehk 21,4 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 1033 inimesel, neist 814 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 107, Lääne-Virumaale 86, Tartumaale 60, Viljandimaale 50, Raplamaale 40, Jõgevamaale 28, Saare- ja Järvamaale 26 ning Läänemaale 23 nakatunut. Mujale maakondadesse tuli juurde alla kaheksa nakatunu. 31-l positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on riigis 1507,9 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 20.

Ööpäeva jooksul avati haiglates COVID-19 haiguslugusid kokku 100, haiglaravil on 698 patsienti, kellest intensiivravi vajab 69 patsienti. Neist juhitaval hingamisel on 44.

Ööpäeva jooksul suri 14 koroonaviirusega nakatunud inimest, neist noorim 42 ja vanim 92 aastane. Kokku on Eestis surnud 823 koroonaviirusega nakatunut.