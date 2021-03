Kas teie kodukoht vajaks uut volleplatsi?

“Vaatamata keerulistele aegadele väärivad eelkõige jätkamist projektid, mis aastate jooksul on tõendanud oma vajalikkust ning jätkusuutlikkust. Tõdeme üha rohkem, kui tähtsad on inimeste tervis ja sportlikud eluviisid. Sportlikud eluviisid, värskes õhus liikumine, ühistegevus ja sotsiaalne lävimine loovad aluse tervemale elule. “Võrguplatsid korda!” on just selline projekt, mida jätkata on väga oluline,” rääkis Oma Ehitaja juhatuse liige Kaido Fridolin.