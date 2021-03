Loen peaminister Kaja Kallase postitust “Kui viiruse levik ei peatu, jääb Eesti kogu suveks lukku” ja kuigi olen päri, et praegu tuleb hoolitseda selle eest, et koroonanumbrid kahaneks ja me teineteisele ohtlikud poleks, hakkab peas põlema punane tuluke. Sest mida teeb tavaliselt laps, kel on keelatud puu otsa ronida? Turnib salaja, kuni alla potsatab või vanematele vahele jääb.