Fotograafia

Peatoimetaja asetäitja Kadrin Karner on teoks teinud ammuse unistuse ja endale peegelkaamera soetanud, et fotomaailma ukse vahelt nina sisse pista. “Pildistamine on tore hobi, mis aitab kihutavas maailmas aja kas või hetkeks seisma panna ja sobitub hästi minu teise koroonaajal alguse saanud hobi ehk rohke looduses käimisega,” selgitas ta.