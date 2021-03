Lääneranna volikogu esimees Rait Maruste, kes on olnud riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu liige, otsustas kutsuda kokku erakorralise volikogu, umbusaldamaks senist vallavanemat Arno Peksarit, kuigi töökord näeb ette, et see peab toimuma järgmisel korralisel volikogu istungil. Korrektne olnuks hääletada 8. aprillil. Maruste otsustas seda punkti eirata, teades, et see ei lähe seadusega vastuollu ja väike toimingupiirangu rikkumine ei muuda volikogu otsust tühiseks.