Puusepp-mõtiskleja Laur Oberschneider päästab vanu talumaju

Eakad majad köidavad Oberschneiderit sedavõrd, et isegi varemed tunduvad ligitõmbavad. “Ma käin üldse maastikul palju omavoliliselt. Kui keegi küsib, et “mis sa siin teed?”, siis ma ütlen, et olen heade kavatsustega ja teaduse nimel. Praegune aastaaeg on super aeg kolamiseks, sest läbi metsa näeb väga palju – igasuguseid varemetes hooneid.”

Oberschneider on looduse usku, samal ajal praktiline. Juurdleva meelelaadiga, aga vahel ajab vigurjuttu. Vanu ja väärikaid hooneid peaks tema meelest säilitama kas või selle pärast, et uue materjali tootmine käib millegi arvelt. Kui kasutame nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, saame kliima pärast vähem südant valutada. “Minu südametunnistus on selles mõttes puhtam, sest mina vähemalt püüan. Ma ei pea ennast süüdi tundma selle maailmalõpu pärast, mis meid kohe-kohe tabab,” avaldab vestluskaaslane.

​Kui Oberschneider mõne vana maja ette võtab, teeb ilmtingimata nii mõtte- kui kätetöö ise. “Ma võiks ju objektid võtta ja saata mehed objektile, et “tehke ära!”. Aga siis ma ei saa teha seda, mis mind tegelikult kirgastab: ise leian tehnilise lahenduse ja vahetangi need palgid ära,” põhjendab ta.

Mis puudutab vanade majade taastamist, on pärandkultuuri austav mees kindel, et eelkõige peab olema vaimsus ja meelsus ning hea tahe. Tehnilised oskused on õpitavad.

Kas istute tihti nagu nüüd fotograafile poseerides palgiotsale või akna peale ja mõtlete, et kuidas edasi?

Ikka võtad mõtlemise aja. See töö vajab üsna palju kannatlikkust, seda ei saa rutakalt või tõtakalt teha. Vähemalt minu puhul.

Mis siis teete, kui parasjagu mõnd vana maja töös ei ole?