Pärnusse lisandus kaheksa nakatunut: keskuslinna seitse ja osavaldadesse üks. Tori valda tuli juurde neli ning Lääneranda, Saardesse üks viiruskandja.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 613, mis on veidi kõrgem kui nädal tagasi, kui see oli 591. Üle Eesti on kahe nädala nakatumisnäit 1364.

Kohalikest omavalitsustest oli lõppenud nädalal nakatumisnäit kõige kõrgem Kihnus (870) ning kaks madalaimat Põhja-Pärnumaal (379) ja Saarde vallas (377).

Pärnu linnas on viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta 739.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 49 koroonapatsienti, kellest viis intensiivravil juhitaval hingamisel. Pärnumaalasi on koroonapatsientidest 22, mujalt on haiglasse toodud 27 ravivajajat.

Pärnu haigla kommunikatsioonijuht Margit Suhhostavets ütles, et võrreldes eelmise nädala lõpuga on pärnumaalasi ravil rohkem: siis viibis neid koroonaosakonnas 15.

Nädalavahetusel suri siinses haiglas kaks koroonapatsienti: 78aastane naine ja sama vana mees.

Pärnu haiglas sai laupäeval vaktsiinidoosi 267 inimest.

Haigekassa kommunikatsioonijuhi Evelin Tringi sõnutsi on sel nädalal Pärnumaal plaanis jätkata 70aastaste ja vanemate ning üle 60aastaste kaasuvate haigustega inimeste vaktsineerimisega perearstide nimekirjade alusel.

Kui palju jõuab siia kanti selleks nädalaks Eestile lubatud 60 000 vaktsiinikogusest, selgub Tringi jutu järgi kolmapäevaks.

“Enne ei saa midagi kindlat rääkida, kui vaktsiinid lattu jõuavad,” lausus ta. Kuna vahepeal on nii Eestis kui ka mujal Euroopas ülestõusmispühad, jaotatakse suurem vaktsiinikogus nii sel kui ka järgmisel nädalal.

Pärnumaal on esmavaktsiini saanud 12 013 inimest ehk 13,9 protsenti elanikest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 4549 kohalikul (5,3 protsenti inimestest). Möödunud nädala lõpus oli maakonnas kaitsepoogitud ligemale pool üle 80aastastest elanikest, ülejäänud vanuserühmades oli vaktsineerituid alla kolmandiku.

Sellest nädalast näeb patsiendiportaalis digilugu.ee, kas inimene on eelvaktsineerimisele kuuluvas riskirühmas. Hinnangu annab sellele sotsiaalministeerium. Uue lahenduse eesmärk on vähendada telefonikõnesid perearstikeskustele, kust uuritakse, kas inimene kuulub riskirühma.

Kui leidub vabu aegu, saavad kõik need inimesed end üleriigilises digiregistratuuris vaktsineerimisele kirja panna, samuti võib neile laekuda telefoni teel kutse perearstikeskuselt. Digiloost võivad leida riskirühma märke ka need, kes on juba kaitsesüsti saanud – nemad võivad seda infot eirata.

Uuendus tehti möödunud reedel ja nädalavahetusel katsetati teavitust.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles tänasel COVID-19 pressikonverentsil, et kuigi praegu kehtivate piirangute tähtajaks on öeldud 12. aprill, on sellest kuupäevast nende lõdvendamine ennatlik. “Piirangute leevendamisega peame olema palju ettevaatlikumad kui nende kehtestamisega. Saavutatud edu võib kiiresti pöörduda,” lausus Kiik. “Ükski piirang ei tohiks kehtida igavesti, see ei ole eesmärk. Aprilli lõpu eesmärk on, et riskirühmad oleksid kõik vaktsineeritud.”

Ka Lääne regionaalse kriisikomisjoni tänasel kokkusaamisel leiti, et piirangud aprilli keskel lõpetada on ennatlik.

“Hoolimata mõningasest nakatunute arvu stabiliseerumisest pole olukord sugugi veel hea. Kriisikomisjoni üldine seisukoht oli, et piirangute pikendamine (samal kujul) tuleb kõne alla ilmselt aprilli lõpuni,” lausus kriisikomisjoni esimees Heiki Soodla.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3308 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 584 ehk 17,7 protsenti kõikidest proovidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 367 inimesel, kellest 262 tallinlased.

Ida-Virumaale lisandus 44, Lääne-Virumaale 33, Tartumaale 31, Läänemaale 15, Järva-, Rapla-, ja Viljandimaale 14 viiruspositiivset. Valgamaale laekus kaheksa, Jõgevamaale seitse, Põlvamaale kuus, Saaremaale neli, Võrumaale kaks ja Hiiumaale üks nakkusjuht. Kümnel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1364 ning esmaseid positiivseid tulemusi kõikidest tehtud testidest on 19,4 protsenti.

Tänahommikuse seisuga vajas haiglaravi 725 patsienti.