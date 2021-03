Reedel startisid Maarjamaalt Poznańi laagrisse Remo Ojaste, Ekke Kõu Leitham, Kevin ja Robin Uspenski, Richard Karelson, Pärnu maadlusklubi Leo esindajad Sander Tagu ja Raimond Uibo ning Lihula raskejõustikuklubi Leola atleet Eerik Pank. Treeneritena on kaasas Aap Uspenski, Oktai Dostijev ja Leola juhendaja Janar Sõber.

“Oleme laagris nädala lõpuni. Plaanis on viis-kuus tugevat matitrenni Leedu ja Poola juunioride koondistega. Meie poisid on 2002. ja 2003. aastal sündinud, vastased on aasta vanemad – meie koondises ongi noorenduskuur,” avaldas Sõber.