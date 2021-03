Sadam oli liiga punase laternaga hädas

Eesti-Läti ühisliiga põhiturniir lüüakse lukku 4. aprillil. Ehkki koroonaviiruse tõttu on tiimid mänginud erineva arve matše, arvestatakse sel kuupäeval võiduprotsenti ja mõlema riigi kolm paremat lunastavad pääseme 8.-11. aprillini Riias toimuvale finaalturniirile. Pärnul on Eesti tiimidest kindel teine asetus, Kalev on konkurentsitult viimane ja finaalturnirile ei pääse.