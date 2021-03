Ootekodades ilutseb terviseameti keelatud aine reklaam

Terviseamet andis teada, et taunib ebateaduslike sõnumite ja valeinfo levitamist, mis võib inimeste ohutunnet praeguses olukorras vähendada.

Reklaamplakat bussiootekodades juhib veebilehele koroonavabaeesti.ee. Seal väidetakse, et koroonaviirust SARS–CoV–2 hävitav vahend ongi olemas. See on kloordioksiid ehk MMS, mida propageerijad ise nimetavad lühendiga CDS.