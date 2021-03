Tuulemäe kirjeldas kahte episoodi kui niinimetatud black box’i (ingl k “must kast”) tüüpi rünnakut. See on üldlevinud väljend mitte otseselt füüsilisele jõule üles ehitatud rünnakute kohta, kui pangaautomaati puuritakse esmalt auk, et selle sisemusele ligi pääseda. Seejärel ühendatakse elektroonika külge juhtmed ja laetakse sinna vastav tarkvara, saamaks kontroll pangaautomaadi üle. Siis antakse masinale käsklus raha väljastada.