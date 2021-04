TTJA tuvastas, et reklaamid avalikustati Siris OÜ-le kuuluvatel välireklaami kandjatel, mistõttu amet alustas järelevalve menetluse nende kui reklaami avalikustaja suhtes. Siris OÜ-le esitati ettekirjutus reklaamiseadusega vastuolus olevate reklaamide eemaldamiseks. Juba õhtul teatas Siris OÜ esindaja, et kõik kõnealused veebilehe koroonavabaeesti.ee reklaamid on ettevõtte reklaamivõrgustikust eemaldatud. Kuna ettekirjutuses märgitud reklaamiseaduse rikkumine on Siris OÜ poolt kõrvaldatud, siis TTJA lõpetab reklaamiettevõtte suhtes alustatud järelevalve menetluse.