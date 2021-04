Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus üle poolesaja nakatunu

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 581.

Omavalitsustest on tänahommikuse seisuga kõrgema nakatumisnäiduga Kihnu (724,64) ja Tori vald (719,06). Kõige madalam nakatumus on Põhja-Pärnumaa vallas 280,83.

Viimase ööpäevaga tuli Pärnu haiglasse neli koroonapatsenti, kuus inimest saadeti koju ja üks viidi üle COVID-osakonnast mujale. Juhitaval hingamisel on neli patsienti. Pärnu haiglas suri 82aastane mees.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi teatel on veel vabu aegu homseks ja ülehomseks vaktsineerimiseks ja sel korral saab ka telefoni teel omale aja kinni panna.

Aega broneerida saab, helistades Pärnu haigla registratuuri telefonil 4473 300. Erakorraliselt on registratuur avatud ka homme 8–16.

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud praegu 12 389 elanikku (14,3 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 4621 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 1221 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 18,9.

1. aprilli hommikuse seisuga on haiglas 711 COVID-19-patsienti, nendest intensiivravi vajab 76 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 48 inimest. Ööpäevaga suri viis koroonaviirusega nakatunut.

Tänahommikuse seisuga on kaitsesüst tehtud kokku 203 365 inimesele, kellest 139 669 on saanud ühe ja 63 696 kaks vaktsiinidoosi. Ööpäeva jooksul manustati 5981 ja kokku on annustatud 267 061 doosi.