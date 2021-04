Kuigi mullused näidud tunduvad praeguste kõrval poisikesed, näib vaatepilt kummaline, sest juba paari nädala pärast tulevad ikkagi maskis abituriendid klassidesse ja aulatesse, et kuus tundi teha kohustuslikku eesti keele eksamit. Riiklikult soovitatakse suuri kogunemisi vältida, nii et kas külg külje kõrval mitu tundi samas ruumis istuda ikka on õige?