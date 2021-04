Anonüümsetest koondandmetest on näha, et liikumine oli 11. märtsini tihedam kui 2020. aasta eriolukorra ajal. Pärast lisapiirangute kehtestamist vähenes liikumisaktiivsus eelmise aasta eriolukorra keskmisega samale tasemele. Viimasel täisnädalal ehk 22.–28. märtsil hakkas liikumisaktiivsus suurenema. Paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsus on võrreldes eelneva nädalaga kahanenud kaks protsenti.