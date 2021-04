Graafik ⟩ Kahes vallas on viiruse levik Eesti väikseim

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 552. Nädalaga on nakatumisnäit vähenenud (627), ent võrreldes eilsega veidi tõusnud (530). Nakkuse levik on kõige suurem Harjumaal, kus kahe nädala näit on 1520. Viiruse levik on kõige väiksem Valga- (365) ja Võrumaal (409).