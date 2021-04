Uue nädala ilm tuleb heitlik

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb ja vastu hommikut hakkab Lääne-Eestis vihma sadama. Puhub edela- ja lõunatuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, sadu on kohati tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 24 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Sooja on 2-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, lörtsi ja vihma. Pärast keskööd sajutõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool esineb vihma-, lörtsi- ja lumehooge. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 2-7 kraadi.