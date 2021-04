Lihula tulistaja Mikk Tarraste: Nõustun, et tegemist on mõrvaga. Ma ei ütle, et see oli enesekaitse

“Ütleksin, et need sündmused kümme kuud tagasi olid hästi traagilised. Millest need tingitud olid? Ilmselt suuresti juhustest ja mu enda valedest otsustest. Ma ei taha oma tegusid ühegi sõnaga õigustada, vaid proovida selgitada, ka enda jaoks. Ausalt öeldes, vaadates tagasi ja nähes neid videoid ja ülekuulamisi kohtus, on minul siin süüdistatavana istuda palju lihtsam kui kannatanutel. Siiralt kahetsen seda, mis juhtus,” lausus Tarraste täna kohtusaalis.