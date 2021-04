Ideekorje: Paikuselt Audrusse võiks sõita tramm

18. jaanuarist 31. märtsini märkisid inimesed kaardile kokku 455 ideed. Enim ettepanekuid (137) laekuski ühenduste ja juurdepääsudega seoses. Trammiliini kõrval pakuti näitaks, et Kesklinna sild võiks pärast uue silla valmimist muuta autovabaks ja seda saaksid ületada üksnes jalakäijad ja kergliiklejad. Kui, siis võiksid silda kasutada peale nende veel vaid opertiivsõidukid ja ühistransport.

125 ideed esitati parkide, rohealade ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruumi valdkonnas. Näiteks, et Munamäe tipus võiks olla praeguse monumendi asemel kohvik, nii nagu see oli see seal kunagi varasematel aegadel.