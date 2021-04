Seitse Pärnumaa sportlast saab riigilt stipendiumi

Spordistipendium on sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks mõeldud riiklik toetus, mida kultuuriministeerium eraldab kaks korda aastas. Selle määramisel arvestati eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ja sportlase professionaalset suhtumist eesmärkide täitmisse.

2021. aasta esimese poolaasta riiklike spordistipendiumide kogusumma on 57 120 eurot, iga atleedi käsutuses on poolaastaks 840 eurot. 2021. aasta riigieelarves on spordistipendiumideks ühtekokku 125 160 eurot.