Raskustes ärid saavad linnalt üürisoodustust

Kaubandus- ja toitlustusettevõtetel vähendatakse aprillis üürimäära 70 protsendi võrra. Sääraseid ettevõtteid on Pärnu keskuslinnas ja osavaldades kokku 28. Sellise soodustuse tegemine läheb linnale aga maksma 13 902 eurot. Eraldi taotlust üürisoodustuse saamiseks kaubandus- ja toitlustusettevõtted esitama ei pea.

Poole võrra otsustati aprillikuu üüri vähendada ka üürnikel, kelle tegevust piirangud samuti on mõjutanud ja kes selleks taotluse on esitanud. Selliseid üürnikke on viis ja soodustuse võimaldamiseks kulub kokku 1143 eurot.