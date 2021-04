Sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel: Noored ei taha verbaalselt pasunasse saada

Tartu ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel märkis, et sotsiaalmeediaga seotud küsimustele on keeruline anda lühikesi ja konkreetseid vastuseid, kuigi ta on uurinud ühismeediat pea paarkümmned aastat.

Nii kaugele tagasi mõeldes, siis see oli inspireeritud sellest, kui Rate tuli – see oli kui tõusulaine, mis käis üle Eestimaa. (Naerab, K. N.) Sellel oli oma aja kohta fenomenaalselt palju kasutajaid ja ta sõi end hästi kiiresti sisse meie keelde ja kultuuri. Rate’iga seotud laused said käibefraasideks, näiteks “Rate on elu ja Viru on kodu”.