Aasta alguses päästeti Võistest valge-toonekurg Tooni, kes veetis talve soojas kanalaudas inimeste hoole all. Täna sööstis lind laudaukse avanedes taas vabadusse.

Kuna kurg on rõngastatud, on nüüdseks teada, et lind sündis eelmisel aastal Venemaal Smolenski oblastis Demidovski rajoonis.