Graafik ⟩ Maakonna nakatumisnäit langeb iga päevaga

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud 17 169 elanikku (19,9 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 6029 inimest (7 protsenti). Enim on vaktsineerituid Kihnus, kus on esimese kaitsesüsti saanud iga kolmas elanik. Põhja-Pärnumaal vaktsiinidoosi saanud neljandik sealsetest inimestest.