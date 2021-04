Eelsõidust puhaste paberitega poolfinaali jõudnud, sealt teisena finaalikoha taganud Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) said medalisõidus viiendal rajal startides mulluse hõbeda Itaalia ja Euroopa meistri Hollandiga võrdselt hästi minema.

„Täna oli Itaalia väga tugev. Olen väga rahul lõpuspurdi ajastamisega ja sel põhjusel on mul tulemuse üle tõeliselt hea meel,” rääkis koondise juhendaja Veikko Sinisalo. „Mõistagi on järgmine suur väljakutse olümpiakvalifikatsioon ja kui kõik õnnestub, siis juba olümpia ise.”

Sinisalole on see töös Eesti koondisega esimene tiitlivõistluste medal.

Neljakordne Euroopa meister Raja oli sedavõrd võimsast finišist lummatud, seevastu esimesele poolele andis ta kesise hinnangu. „Tundus, et stardist minnes jätsime liiga palju varu, ja ma pean seda keskpäraseks esituseks. See, mis lõpus toimuma hakkas, tundus sürreaalne: eest (Taimsoolt ja Endreksonilt, V. M.) hakkas järjest käsklusi tulema. Seejärel panime kõik järjest peale ja lõpuks, kui Tõnu ütles, et põletame kõik sillad, ütlesin „Davai, teeme ära!”” kõneles Sindist pärit spordimees.