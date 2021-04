Graafik ⟩ Enim nakatunuid tuli Saarde valda

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 410, mis võrreldes nädalataguse ajaga on 91 võrra väiksem. Maakonnas on see näit kõrgeim Saarde vallas (533) ja madalaim Kihnus (145). Eesti tervikuna on nakatumisnäit 770.