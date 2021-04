Meelis Kukk: Ütlen “ei” verbaalsele laamendamisele

Aprilli esimene päev on naljapäev. Tollel päeval Pärnu Postimehes avaldatud Irina Talviste arvamusloo “Linnavõimule on betoon olulisem kui inimesed” peale võiks ju öelda: “Karmid naljad” ja juhtunu unustada. Kuid tuleb siiski reageerida, sest seda mitte tehes saaks hoogu juurde valedele tuginev vaenukirjutiste fabritseerimine sellisel hulgal, et lugejate tajud nürinevad ja nad võivad hakata pidama verbaalset vägivalda normaalsuseks. Aga verbaalset vägivalda ei tohi taluda!