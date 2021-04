Graafik ⟩ Saardes on nakatumus tõusuteel, mujal omavalitsustes langeb

Pärnu keskuslinna lisandus 13 nakatunut ja osavaldadesse kaks. Saarde valda tuli juurde neli, Tori valda kolm, Põhja-Pärnumaale kaks ja Lääneranda ja Kihnu mõlemasse üks nakatunu.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 369 ja viimased paar nädalat langenud. Kõrgeim on see Saarde vallas (710) ja madalaim Häädemeeste vallas (249).

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnade kohaselt on maakonnas tervikuna nakatumine ilusas languses, kuid muret teeb selle tõus Saarde vallas. Maakonnas on praegu kümme viiruskollet, enamik neist tootmisettevõtetes.

Pärnu haigla on ravil 24 koroonapatsienti, neist kuus vajab intensiivravi ja juhitavat hingamist. Eile pääses koju viis inimest ja ravile võeti üks. Patsientidest 11 on pärnumaalased ja ülejäänud mujalt.

Pärnu haigla ootab teisipäeval, 20. aprillil vaktsineerima üle 60aastasi kaasuvate krooniliste haigustega ja kõiki 65aastasi või vanemaid inimesi. Kaitsesüstile saab registreerida portaalis digilugu.ee või helistades haigla registratuuri telefonil 447 3300.

Pärnumaal on COVID-19 vastu süstitud 17 550 elanikku (20,3 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 6097 inimest (7,1 protsenti).

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 5287 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 572 ehk 10,8 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 305 inimesel, kellest 248 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 82, Lääne-Virumaale 28, Viljandimaale 27, Pärnumaale 26, Tartumaale 16, Raplamaale 15, Põlvamaale 11, Jõgeva-, Järva- ja Läänemaale kümme, Võrumaale kaheksa, Hiiu-, Saare- ja Valgamaale kaks nakkusjuhtu. 18-l positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 653,4 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 13,4.

Ööpäevaga avati haiglates 44 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 506 patsienti, kelle keskmine vanus on 69 aastat ja kellest üle 60aastased on 395 (78 protsenti).