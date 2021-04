Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 607,6 ja esmaseid positiivseid tulemusi tehtud testide koguarvust on 12,2 protsenti.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7 protsenti kõikidest haigetest, eelmine nädal hospitaliseeriti 416 inimest. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on 355 (ehk 79 protsenti) üle 60aastased.

Nüüdseks on haiglates lõpetatud 6563 COVID-19-juhtumit 6307 inimesega. Koroonaviirusest on tervenenud 101 471 inimest.

​Ööpäeva jooksul manustati 11 533 vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud 285 973 inimesele, kellest 84 224 on saanud mõlemad doosid. Üle 70aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 56 protsenti. Üle 70aastaste seas on üle 60 protsendi vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Põlva-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.