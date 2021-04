Avapoolaega domineeris Kalju, ent Pärnu värava all midagi ohtlikku korda ei saadetud ja nii mindi puhkepausile 0:0 viigiseisul.

Teisel poolajal läks rajuks andmiseks ja väravavõimalusi oli mõlemal tiimil. 53. minutil tekkis senise mängu ohtlikem moment, kui Nõmme värava all sai peaga löögile Rocco Mõtt, ent Marko Meerits päästis Kalju hullemast. Paar minutit hiljem tekkis suurepärane võimalus Nõmmel, ent Hendrik Vainu oli ülesannete kõrgusel.

69. minutil šokeeris Vaprus Kaljut. Nõmmekate nurgalöögi järel pääses kontrarünnakusse kümmekond minutit varem vahetusest sekkunud Virgo Vallik, kes tegi fenomenaalse esimese puute ja avastas keskringis, et ta on Kalju kaitsjaga kahekesi. 18aastane ründaja võttis kiiruse üles, jooksis vastase lihtsalt üle ja toimetas palli külmavereliselt Meeritsa selja taha. See oli noore palluri neljas mäng tippseltskonnas ja esimene värav!