Graafik ⟩ Nakatunuid lisandus vaid Pärnusse ja Tori valda

Pärnu keskuslinnas tuvastati eile nakatumine viiel, selle osavaldades kolmel ja Tori vallas seitsmel inimesel.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 366, mis on Eesti keskmisest (602) tuntavalt madalam. Maakonna kõrgeim nakatumisnäit on Saarde vallas (777) ja madalaim Häädemeestel (249).

Pärnu haiglas on ravil 21 koroonapatsienti, neist neli vajab intensiivravi ja juhitavat hingamist. Nädalavahetusel suri Pärnu haiglas koroonaravil olnud 75aastane naine.

Pärnu haigla ootab homme, 20. aprillil vaktsineerima üle 60aastasi kaasuvate krooniliste haigustega ja kõiki 65aastasi või vanemaid inimesi. Kaitsesüstile saab registreerida portaalis digilugu.ee või helistades haigla registratuuri telefonil 447 3300.

Pärnumaal on COVID-19 vastu süstitud 19 820 elanikku (23 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 6885 inimest (kaheksa protsenti).

Läinud ööpäeval laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 123 inimesel, kellest 103 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus nakatunuid 16, Pärnumaale 15, Tartumaale 14, Viljandimaale 13, Lääne-Virumaale 11, Põlva-, Rapla- ja Valgamaale viis, Jõgeva-, Järva- ja Saaremaale neli, Läänemaale kolm ja Võrumaale üks. Hiiumaale ei tulnud juurde ühtegi nakkusjuhtu. Viiel positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Esmaste positiivsete tulemuste protsent testide koguarvust on 11,6.

Ööpäevas avati haiglates 33 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 467 patsienti, kelle keskmine vanus on 69 aastat ja kellest üle 60aastased on 364 (77 protsenti).