Pildid ⟩ Pernovas algas saaste kõrvaldamine

“Ohtlike ainetega seotud päästetöid kõrgendatud riskikeskkonnas esineb harva, samal ajal on tegu väga spetsiifilist taktikat ja erivarustust nõudva sündmuse liigiga, millel on suhteliselt pikk kestus ning keeruline lahendusprotsess,” selgitas Soodla. Päästjad loovad Pernova õuealal turvalise keskkonna, kus süsteemselt ja kaalutletult hakatakse saastet kõrvaldama. “Täna ja homme vältava tegevuse eesmärk on saaste vähendamine loodusmaja tehnikaseadmetelt, esemetelt ja kõigelt muult, mis hoonest välja toomist kannatab, et tagada inimeste ohutus ja maja saaks uuesti turvalisena avada,” täpsustas Lääne päästekeskuse juht.