Pool tundi enne eksamit hakkasid noored saabuma, näpus veepudel ja mõnel taskus šokolaaditahvel, et lõpu ehk kella 16ni vastu pidada. Carolin Mihhailova, klassi ainuke tüdruk, ütles, et temal enam nii väga närv sees ei ole. Küll möödusid ärevuses viimased päevad enne eksamit. “Süda läks pahaks närvitsemisest. Praegu on juba palju parem olla,” kinnitas ta.