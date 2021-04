Politsei tabas oletatavad sissemurdjad

Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juhtuurija Lennart Pulk rääkis, et nii sel kevadel kui mullu pandi Pärnumaal toime vargusi nii eramajadest, kõrvalhoonetest kui keldriboksidest. Vargad sisenesid lukus hoonetessegi, lõhkudes näiteks akna. „Varastati kõike väärtuslikku, mida saaks kiiresti realiseerida: jalgrattaid, tööriistu, aiatehnikat ja muid tarbeesemeid,” loetles Pulk politsei- ja piirivalveameti pressiteate vahendusel.

Pulk rääkis, et peale sel kevadel toime pandud vargustele kahtlustatakse sama naist ja meest mitmes eelmisel suvel ja sügisel toime pandud varguses, sealhulgas Viljandimaal – kokku üheksas juhtumis.

Pärast ülekuulamist taotles prokuratuur mõlema kahtlustatava vahistamist. Prokurör Hanna Variku hinnangul valitseb mõlema puhul reaalne oht, et vabaduses kuriteod jätkuvad. „Ühel kahtlustatavatest kehtib praegu katseaeg, mis on varasemate kuritegude eest mõistetud alles veebruaris. Teise suhtes on menetlus pooleli veel ühes vargustega seotud kriminaalasjas,“ selgitas prokurör. „Tegelikult oligi tal kinnipidamisega samaks päevaks kokku lepitud kohtumine prokuröriga, kuid enne peeti ta kinni juba uue kuriteokahtlusega,” lausus Varik.