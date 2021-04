Graafik ⟩ Viiruse jõud ei rauge: haiglasse toodi seitse kohalikku koroonapatsienti

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 363. Eesti keskmine näit on 536, Pärnumaa omavalitsustest on nakatumisnäit riigi keskmisest kõrgem vaid Saarde vallas (710). Maakonna madalaim näit on jätkuvalt Põhja-Pärnumaal (220).