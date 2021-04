Ravimipurki meenutav šampoonipudel, ühesendine ja 18,21 eurot maksnud T-särgi tšekk – need on esimesed asjad, mis vaatavad mulle vastu ridikülist, mille keegi on koos rõivaste, kontsakingade ja prahiga musta prügikotti toppinud ja uuskasutuskeskusse toonud. Ja kuigi laeni kõrguvates virnades on põhiliselt rõivad, mänguasjad ja jalanõud, ei hakka kasti- ja kotihunnikute vahel teps mitte igav, sest kunagi ei tea, mida kuskilt jopetaskust pudeneb.