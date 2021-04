Graafikud ⟩ Haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv kasvab

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on aeglases langema hakanud: Pärnumaa näit on 356. Eesti keskmine 512.

Pärnumaal on näit üle Eesti keskmise Saarde vallas (688). Maakonna madalaim näit on Häädemeestel (207).

Pärnu haiglas on ravil 30 koroonapatsienti. Võrdluseks: teisipäeval oli neid 21.

Koju sai kaks ja juurde tuli kuus haiglaravi vajavat COVID-19-patsienti. Neli neist on pärnumaalased ja kaks toodi üle Läänemaa haiglast.

Intensiivravil on jätkuvalt viis koroonahaiget, kellest neli vajab juhitavat hingamist.

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud 20 107 elanikku (23,3 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 7395 inimest (8,6 protsenti).

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 512 ja esmase positiivse tulemuse sai kirja iga kümnes testitu.

Ööpäevaga avati haiglates 39 COVID-19-haiguslugu 39, haiglaravil on 418 patsienti, kelle keskmine vanus on 69 aastat.

Suri 11 koroonaviirusega nakatunut. Noorimad neist olid 37aastane mees ja 47aastane naine. Lahkusid ka 58- ja 63aastane mees, kaks 73aastast ja 75aastane naine, 76aastane mees, 82aastane mees ja naine ning 84aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1120 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 5111 vaktsiinidoosi, kaitsesüst on tehtud kokku 295 744 inimesele, kellest 89 868 on saanud mõlemad doosid. Üle 70aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 57 protsenti, Pärnumaal üle 60 protsendi.