Wendre andis täna teada, et alates 1. maist saab firma uueks juhatuse liikmeks pikaajaline rõiva- ja tekstiilitööstuse tippjuht ja juhtimisvaldkonna ekspert Meelis Milder. Kokkulepe on sõlmitud aastaks.

Wendre omanik Peter Hunt ütles pressiteate vahendusel, et pinged Wendre töötajate ja juhi vahel ei aita ettevõtte pikaajalisele edule ega stabiilsusele kaasa. “Pidasime senise tegevjuhi Dennis Ulrik Kristenseniga nõu, kuidas kujunenud olukorda lahendada, ning jõudsime ühisele arusaamale, et ettevõtte juhtimine vajab muutust, mis aitab kiiresti taastada töörahu, leevendada pingeid ja liikuda edasi. Kõik töötajad peavad saama tööle tulla rõõmsa meelega, et pühenduda ühiste eesmärkide saavutamisele. Tänan Dennist tehtud töö ja mõistva suhtumise eest,” avaldas Hunt.