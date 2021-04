Hommikul piilub ­pilve tagant päike, ent Pärnus Per­nova loodusmaja hoovil kohtab vaid morne ja kurvameelseid nägusid, siinolijaid piinab kirjeldamatu väsimus. Mereakvaariumi kolimisest ja haruldase korallimürgi palütoksiini õhku paiskumisest on möödas pea kaks nädalat, kuid parkaeda hõivab seniajani värviliste telkide labürint, kus asja­tavad kollastes kilekostüümides ja gaasimaskides majarahvas ja päästjad. Adrenaliin on laes, sest hommikul tuli ümber teha kogu puhastusplaan: ­selgus, et aine, millega algul plaaniti maja sisemust puhastada, ei pruugigi hävitada õhku sattunud mürki.