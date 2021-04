Graafik ⟩ Iga kümnes testitu on nakatunud, haiglas suri kaks koroonahaiget

Pärnu haiglas ravitakse 26 koroonapatsienti, kellest noorim on 32aastane ja vanim 94aastane.

Eile sai koju neli ja juurde tuli kaks COVID-19-haiget. Intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel on kolm ravialust, kolmikust noorim on 55aastane.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 356.

Eile vaktsineeriti Pärnumaal 1367 elanikku, neist teise süsti sai 299 inimest. Pärnumaal on COVID-19 vastu esimese doosiga süstitud 21 175 elanikku (24,6 protsenti rahvastikust). Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 7694 inimest (ligemale üheksa protsenti).

Vaktsineerimiseks saab aja broneerida nii oma perearsti juures telefoni teel kui digiregistratuuris. Pärnu haiglas saab süstiaega kinni panna samuti haigla registratuuri telefonil 447 3300. Erandkorras on registratuur avatud ka laupäeval 8–16.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 490,6 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 9,6.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kokku 51 COVID-19- haiguslugu, haiglaravi vajab 426 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat.

Ööpäevaga suri kuus koroonaviirusega nakatunut: 68- ja 73aastane naine, 79aastane mees, 84- ja 87aastane naine ja 88aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1126 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäevas manustati 11 599 vaktsiinidoosi, kokku on kaitsesüstitud 303 952 elanikku, kellest 93 250 on saanud mõlemad doosid. Üle 70aastastest on vähemalt ühe süsti saanud 59 protsenti.