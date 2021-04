Rääma põhikooli direktor Elmo Joa tõdes, et on kooli renoveerimist oodanud 20 aastat.

Kuigi koolis on varasematel aastatel tehtud sanitaarremonti, tõdes Joa, et ainuüksi pintslist ja värvist maja uuendamisel enam ei piisa. “Kevaditi on tavapärane, et kui on suurvete aeg, siis kusagilt imbub kanalisatsioonitorudesse liiva, mis ummistab torusid,” nimetas Joa ühe probleemidest.