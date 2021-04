Video ⟩ Pärnu lauljanna avaldas oma esimese singli

Kaverdajana tuntust kogunud Novekilt on see esimene omaloominguline pala. “Ma olen alati tahtnud orignaalmuusikat avaldada. See on olnud alati üks mu unistusi ja ma olen tohutult õnnelik, et see lõpuks täitus,” rääkis ta.

Lugu on retrohõnguline ja tantsupala. “Minule tähendab see lugu seda, et enda kõrval olevat lähedast inimest tuleb hoida, mitte teha talle haiget,” lausus Novek.

Muusikapala produtsent ja režissöör on Vahur Valgmaa, sõnade autor Adelia Tamkõrv. Muusikavideo on filmitud Tallinnas, Claustrophobia põgenemistubades, selle operaator on Shurik Zubra.

Valgmaa ja Zubra koostöös on valminud mitu Noveki varasemat muusikavideotki. “Mul on tõesti vedanud, et Vahur tegeleb peale muusika videote produktsiooniga,” kiitis laulja.