Rita Raudsepp: Kust tuleb lugemisisu, kui lugema peab pool sajandit vanu raamatuid?

Rein Sikk ütles aprilli alguses Vikerraadio päevakommentaaris, et raamatukogud on positiivsuse külvajad: “Paigad, kus ei pahandata, vaid leitakse aina uusi lahendusi hakkamasaamiseks”. Väga tore hinnang. Kuidas te seda positiivsust siis külvate?

Ma arvan, et külvame eriti praegu, kui kultuuriasutused on kinni ja raamatukogu on ainus koht, kust kultuuri kätte saab. Inimesed saavad raamatu kätte tasuta. Nad on väga õnnelikud selle üle. See on juba positiivsus praegusel ajal.