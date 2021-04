Matkaradu on kolmes erinevas raskusastmes pikkusega kuus, 10-12 ja 12-15 kilomeetrit. Matkarajad on märgitud NaviCup rakendusse ja kõikidel huvilistel on võimalik sel laupäeval siseneda rakendusse ja läbida etteantud vahvaid kontrollpunkte.

Skautlikust liikumisest on Eesti Skautide Ühingus võimalik osa võtta kõigil alates kuuendast eluaastast, selleks tuleb vaid organisatsiooniga liituda ja leida enda kodule lähim skaudiüksus. Sel nädalavahetusel pakutakse aga võimalust skautlusest osa saada kõigile, sest üle Eesti on 20 asulas valmis pandud kolm matkarada, kus saab matkata ja ülesandeid lahendada igaüks.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku üle 50 miljoni skaudi üle kogu maailma. Püha Jüri on skautide kaitsepühakuks ja seetõttu on just jüripäev üheks oluliseks kevadiseks skautide tähtpäevaks.